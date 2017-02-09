Пит Соуза публикует в социальной сети архивные фотографии предыдущего президента США, которые перекликаются с действиями нынешнего лидера Штатов.

Американский фотожурналист Пит Соуза в течение восьми лет работал официальным фотографом президента США. После инаугурации Трампа он покинул эту должность.

Соуза привлёк к себе внимание СМИ тем, что начал выкладывать в своём "инстаграме" старые фотографии Барака Обамы, которые каким-либо образом соотносятся с последними заявлениями или поступками Дональда Трампа. Пользователи Сети считают, что таким образом фотограф хочет показать, насколько при предыдущем президенте было лучше.

Например, после того, как Трамп подписал иммиграционный указ, Соуза опубликовал снимок, на котором Обама разговаривает с девочкой-беженцем.

А после конфликта президентов США и Мексики в "инстаграме" корреспондента появилась фотография с пьющими текилу Бараком Обамой и Энрике Пенья Ньето.

Пит Соуза даже пошутил над новыми шторами, которые выбрал для Овального кабинета Трамп, подписав архивный снимок с Обамой: "Мне нравятся эти занавески больше, чем новые. А вы как считаете?"