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В мире

Новый генеральный прокурор США Сешнс принял присягу 09.02.2017 22:22

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс приведен к присяге, в церемонии приняли участие президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

"Эти опасные времена требуют убежденного генерального прокурора", — сказал Трамп перед принятием присяги новым генеральным прокурором, который также возглавляет министерство юстиции США.

По его словам, новый генеральный прокурор "глубоко верит в то, что все люди равны перед законом" и "может защитить американцев лучше, чем кто-либо".

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс, добро пожаловать в Белый дом", — сказал Трамп.

В структуру министерства юстиции входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, крупнейшая из которых — ФБР.

Сешнс родился в 1946 году, он избирался сенатором от Алабамы с 1996 года.

РИА Новости

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