Силы безопасности Египта разрушили шесть тоннелей на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь египетской армии полковник Тамир ар-Рыфаи.

Как сообщает Anadolu, разрушены тоннели вдоль египетской границы на севере Синайского полуострова.

По словам Ар-Рыфаи, кроме того, силы безопасности Египта задержали в регионах Шелатин и Абу Симбел на юго-востоке страны 15 нелегальных мигрантов.

Хунта, пришедшая к власти в Египте после военного переворота 3 июля 2013 года, разрушила большинство тоннелей на границе с Газой, которые являются важным источником доходов для палестинцев.

Ф.Багирова