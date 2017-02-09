В США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года.

Сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме, передает газета Miami Herald.

В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая "убила невинных людей по всему миру". Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что "не мы начали против вас войну" в день терактов. По его утверждению, это сделали "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании".

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.

В письме мужчина отмечает, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения, и "никогда не будет просить милости".

"Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена".

Родившийся в Кувейте Мохаммед в письме также перечисляет вмешательства США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

По словам его адвоката, он начал писать его в 2014 году, когда Израиль проводил военную операцию в секторе Газа. "Насилие в Газе" стало основным мотивом к написанию письма. В начале письма он говорит Обаме, что у него "все еще руки в крови наших братьев, сестер и детей, которых убили" в этом регионе.

РИА Новости