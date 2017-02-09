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В мире

Трамп подписал три указа по борьбе с преступностью 09.02.2017 21:06

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг в прямом эфире американских телеканалов три указа по борьбе с преступностью.

Первый указ касается борьбы с транснациональными преступными группировками, второй — мер по борьбе с преступностью в США, третий вводит меры по дальнейшему предотвращению насилия против правоохранителей в США.

Только что назначенный генпрокурор — глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, выступая на церемонии, что в США "есть проблемы с преступностью". Он также пообещал "покончить с беззаконием нелегальной иммиграции" и "с рвением и настойчивостью" защищать указы Трампа.

Восстановление закона и порядка, а также ограничение иммиграции были основными обещаниями Трампа в ходе предвыборной кампании.

РИА Новости

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