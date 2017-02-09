Джефф Сешнс утвержден в должности генерального прокурора США, передает Reuters.

Соответствующее решение принял сенат Конгресса. За предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией.

30 лет назад сенат отверг кандидатуру Сешнса на должность федерального судьи после того, как против него выдвинули обвинения в расизме. В частности, было установлено, что он назвал одного из чернокожих чиновников «ниггером», а другому разъяснил, что тот должен быть осторожен, когда разговаривает с белыми.

В 2016 году Сешнс раскритиковал движение «Жизни черных имеют значение», назвав его радикальным и обвинив в разжигании насилия в городах США. Его назначение уже вызвало многочисленные протесты гражданских активистов и юристов.

Lenta.ru