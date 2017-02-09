USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
В мире

Сешнс утвержден генеральным прокурором США 09.02.2017 08:00

Джефф Сешнс утвержден в должности генерального прокурора США, передает Reuters.

Соответствующее решение принял сенат Конгресса. За предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией.

30 лет назад сенат отверг кандидатуру Сешнса на должность федерального судьи после того, как против него выдвинули обвинения в расизме. В частности, было установлено, что он назвал одного из чернокожих чиновников «ниггером», а другому разъяснил, что тот должен быть осторожен, когда разговаривает с белыми.

В 2016 году Сешнс раскритиковал движение «Жизни черных имеют значение», назвав его радикальным и обвинив в разжигании насилия в городах США. Его назначение уже вызвало многочисленные протесты гражданских активистов и юристов.

Lenta.ru

272количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Жириновский: Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в Баку4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новостьБурак Озчивит и Фахрия Эвджен переживают кризис в отношениях – ФОТОСчастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕОПранк дня: реакция жителей Баку на парня, прилюдно обижающего и кричащего на девушку - ВИДЕОМихаил Гусман: «Я бесконечно люблю, переживаю и болею за свою родину Азербайджан»Феридэ Ибрагимова о любимой футбольной команде, общественном мнении и запретном плоде – ФОТОApple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибкиЛиндси Лохан: «В период Рамазана я соблюдала пост и молилась» - ФОТОПесков рассказал о действиях РФ в связи с экстрадицией Лапшина в Азербайджан

НОВОЕ НА САЙТЕ

9 февраля08:00 Сешнс утвержден генеральным прокурором США07:00 США ликвидировали 11 членов «Аль-Каиды» в Сирии06:10 СМИ: позиция сирийской армии в Кунейтре подверглась атаке израильских ВВС05:40 СМИ: в небе над США самолет опасно сблизился с лайнером Трампа05:10 В центре Амстердама обезврежено взрывное устройство05:00 В парижском метро прогремел взрыв – есть пострадавшие04:30 СМИ: Иран произвел запуск еще одной ракеты03:59 Израиль обстрелял пост сирийской армии в ответ на перелет снаряда03:18 Трамп ввел в состав своего кабинета глав нацразведки и ЦРУ02:47 Иракские военные уже 77 дней держат в окружении западную часть Мосула02:16 США не намерены отменять антироссийские санкции по Крыму01:44 ООН: в Мадайе находятся в осаде около 40 тысяч сирийцев01:12 В Масаллах автомобиль сбил трех пешеходов, один из них погиб - ФОТО00:48 Непогода грозит парализовать жизнь на Восточном побережье США00:19 Трамп полностью сформировал свой кабинет