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В мире

США ликвидировали 11 членов «Аль-Каиды» в Сирии 09.02.2017 07:00

Американские ВВС в ходе двух авиаударов рядом с сирийским городом Идлиб ликвидировали 11 членов террористической организации "Аль-Каида", в том числе боевика, связанного с главой группировки Усамой бен Ладеном, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

"Американские вооруженные силы убили 11 представителей "Аль-Каиды" в результате двух точных авиаударов около Идлиба, Сирия, 3-4 февраля", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что в результате авиаудара американские ВВС ликвидировали террориста Абу Хани аль-Масри (Abu Hani al-Masri), имеющего связи с Усамой бен Ладеном.

РИА Новости

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