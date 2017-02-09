Вертолет израильских ВВС нанес удар по позиции сирийской армии в провинции Кунейтра на юге САР, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, удар пришелся по общежитию рабочих на территории военного городка в городе Аль-Баас в провинции Кунейтра. Пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.

Источник также отметил, что правительственные войска в Аль-Баас активно противостоят боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Провинция Кунейтра расположена на юго-западе Сирии и граничит с Израилем. Здесь же располагаются Голанские высоты — спорная территория, с 1944 по 1967 годы являющаяся частью сирийской провинции, но захваченная Израилем в ходе Шестидневной войны. В настоящее время Голанские высоты контролируются Израилем.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что израильские военные обстреляли пост сирийских правительственных войск после падения артиллерийского снаряда на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Уточнялось, что с израильской стороны пострадавших нет.

РИА Новости