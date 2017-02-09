В США проводится расследование в связи с недопустимым сближением самолета с Air Force One, в котором летел президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 3 февраля, в небе над Флоридой. Трамп в тот день направлялся из Вашингтона в резиденцию Мар-а-Ларго на выходные.

По словам источников, самолет должен был лететь на расстоянии как минимум трех морских миль от борта Трампа. Один из источников отметил, что два самолета в тот момент имели «визуальный контакт друг с другом».

Чиновники расследуют причины инцидента с «потерей дистанции», в рамках этого, вероятно, будут опрошены пилоты и диспетчеры, отмечает телеканал.

Gazeta.ru