В Нидерландах полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство в центре Амстердама. По сообщению местных правоохранителей, взрывчатку обнаружили в отеле-ресторане на Лейденской площади.

Как рассказали очевидцы, неизвестные бросили в заведение ручную гранату, которая, к счастью, не взорвалась. В правоохранительных органах не подтвердили и не опровергли эту информацию, уточнив лишь, что речь идет о небольшом взрывном устройстве.

Район рядом с местом происшествия был оцеплен полицией, передает ТАСС. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили устройство. В настоящее время оцепление снято, однако в районе происшествия по-прежнему много полиции.

Vesti.ru