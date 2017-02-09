USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
В мире

Трамп ввел в состав своего кабинета глав нацразведки и ЦРУ 09.02.2017 03:18

Президент США Дональд Трамп в среду ввел в состав своего кабинета директоров национальной разведки и ЦРУ, сообщил Белый дом.

Согласно этому сообщению, размещенному на сайте Белого дома, глава государства "официально объявил имена 24 человек, которые будут работать с ним в его кабинете".

В их число включены уже утвержденный сенатом на пост главы ЦРУ Майкл Помпео и Дэниел Коутс, который выдвинут президентом на пост директора национальной разведки, но пока не прошел процедуру утверждения.

В состав кабинета входят вице-президент США Майкл Пенс, 15 министров, директора ЦРУ и национальной разведки, постоянный представитель США на торговых переговорах, представитель США в ООН, а также руководители федеральных управлений по охране окружающей среды и по делам малого бизнеса.

РИА Новости

148количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Жириновский: Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в Баку4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новостьБурак Озчивит и Фахрия Эвджен переживают кризис в отношениях – ФОТОСчастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕОПранк дня: реакция жителей Баку на парня, прилюдно обижающего и кричащего на девушку - ВИДЕОМихаил Гусман: «Я бесконечно люблю, переживаю и болею за свою родину Азербайджан»Феридэ Ибрагимова о любимой футбольной команде, общественном мнении и запретном плоде – ФОТОApple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибкиЛиндси Лохан: «В период Рамазана я соблюдала пост и молилась» - ФОТОПесков рассказал о действиях РФ в связи с экстрадицией Лапшина в Азербайджан

НОВОЕ НА САЙТЕ

9 февраля04:30 СМИ: Иран произвел запуск еще одной ракеты03:59 Израиль обстрелял пост сирийской армии в ответ на перелет снаряда03:18 Трамп ввел в состав своего кабинета глав нацразведки и ЦРУ02:47 Иракские военные уже 77 дней держат в окружении западную часть Мосула02:16 США не намерены отменять антироссийские санкции по Крыму01:44 ООН: в Мадайе находятся в осаде около 40 тысяч сирийцев01:12 В Масаллах автомобиль сбил трех пешеходов, один из них погиб - ФОТО00:48 Непогода грозит парализовать жизнь на Восточном побережье США00:19 Трамп полностью сформировал свой кабинет8 февраля23:49 Как «Карабах» победил «Зиря» и вернул себе первое место – ВИДЕО23:28 Группа сенаторов США внесла законопроект о снятии санкций с России23:00 Журналисты Азербайджана и Саудовской Аравии говорили о роли медиа в укреплении исламской солидарности22:45 Бывший премьер-министр Сомали избран на пост президента страны22:23 МККК приостанавливает деятельность в Афганистане22:01 Али Гасанов встретился в Джидде с генеральным секретарем ОИС - ФОТО