Президент США Дональд Трамп в среду ввел в состав своего кабинета директоров национальной разведки и ЦРУ, сообщил Белый дом.

Согласно этому сообщению, размещенному на сайте Белого дома, глава государства "официально объявил имена 24 человек, которые будут работать с ним в его кабинете".

В их число включены уже утвержденный сенатом на пост главы ЦРУ Майкл Помпео и Дэниел Коутс, который выдвинут президентом на пост директора национальной разведки, но пока не прошел процедуру утверждения.

В состав кабинета входят вице-президент США Майкл Пенс, 15 министров, директора ЦРУ и национальной разведки, постоянный представитель США на торговых переговорах, представитель США в ООН, а также руководители федеральных управлений по охране окружающей среды и по делам малого бизнеса.

РИА Новости