На северо-западе Франции в четверг утром произошел взрыв в машинном зале атомной электростанции (АЭС) «Фламанвиль», угрозы выброса радиоактивных веществ нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики. Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.

​Взрыв произошел около 10 утра по местному времени (13.00 по Баку).