Иракские военные уже почти 80 дней держат в окружении западную часть Мосула, которая находятся под полным контролем боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду.

Согласно проведенным удаленно оценкам ООН, в городе не хватает продовольствия, топлива для обогрева и приготовления еды, медицинских препаратов и сухого молока для детей. "Западный Мосул отрезан от прежних путей поставок, включая шоссе из Мосула в Сирию, с конца ноября и на данный момент находится в окружении военных 77 дней", — сообщил Дюжаррик.

По данным гуманитарных агентств ООН, в западном Мосуле, который остается под полным контролем ИГИЛ, находится около 750-800 тысяч мирных жителей.

Западная часть города пока остается под контролем боевиков. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГИЛ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись уже около 30 тысяч человек, тогда как покинули свои дома около 190 тысяч человек.

Ранее специальный посланник генсека ООН по Ираку Ян Кубиш предупредил, что боевые действия в западной части Мосула станут большим вызовом, в частности из-за ведения операций в городских условиях. Однако в целом, по оценкам ООН, военная кампания по изгнанию террористов ИГИЛ из Ирака почти выиграна. После этого, по прогнозам всемирной организации, восстановление страны и гуманитарный кризис могут затянуться на годы.

РИА Новости