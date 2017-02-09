Террористическая группировка ИГИЛ совершила нападение на турецкие подразделения, задействованные в операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Как сообщает Habertürk, в противостоянии, разгоревшемся в окрестностях города Эль-Баб, погиб один, ранения получили 10 турецких военнослужащих.

По террористам ИГИЛ нанесены ответные удары, в том числе, с воздуха.

Вчера в боях за Эль-Баб погибли 5 турецких военных.

В целом, за время операции «Щит Евфрата» шехидами стали 62 военнослужащих турецкой армии.

В то же время, как сообщает Anadolu, официальный представитель возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, американский полковник Джон Дорриан заявил, что положение террористов в Эль-Бабе, на который наступают участники операции «Щит Евфрата», очень сложное.

По его словам, только с начала года, авиация Международной коалиции нанесла 35 ударов по объектам ИГИЛ в Эль-Бабе, а представители Коалиции и Турции проводят ежедневные консультации по ситуации на северо-западе Сирии.

«ВС Турции и поддерживаемые ими силы вошли в северные кварталы Эль-Баба. Авиация Международной коалиции наносит удары по объектам террористов, а силы режима Башара Асада подходят к городу с юга. Положение ИГИЛ в Эль-Бабе очень сложное», - сказал американский полковник.

При этом он отказался предоставить информацию о том, какие именно кварталы заняли ВС Турции. «Если террористы продолжат упорствовать и не покинут Эль-Баб, то понесут большие потери и лишатся ресурсов», - отметил Дорриан.

По данным турецкого Генштаба по 170-му дню операции «Щит Евфрата», ВС Турции нанесли удары по 253 объектам ИГИЛ на севере Сирии. ВВС международной коалиции нанесли удары по шести объектам ИГИЛ. В результате боев и авиаударов ликвидированы 44 террориста.

Участники операции «Щит Евфрата» взяли под контроль районы Бзагах и Каббасин.

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 1880 квадратных километров, на которой расположены 228 населенных пунктов.

В рамках операции «Щит Евфрата» до сегодняшнего дня уничтожены 2 156 террористов ИГИЛ и 321 боевик PYD (сирийское крыло PKK).

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Ф.Багирова