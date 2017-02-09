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В мире

ООН: в Мадайе находятся в осаде около 40 тысяч сирийцев 09.02.2017 01:44

До 40 тысяч человек в сирийском городе Мадайя живут в условиях осады и не получают даже предметов первой необходимости, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду.

"Гуманитарные партнеры ООН глубоко обеспокоены ситуацией в осажденном сирийском городе Мадайя, где около 40 тысяч мужчин, женщин и детей подвергаются насилию, сталкиваются с крайним холодом и не имеют доступа к предметам первой необходимости", — сказал Дюжаррик.

По его словам, поступили сообщения, что за за последние дни один человек в Мадайе скончался от почечной недостаточности, один был убит снайпером. Однако, по словам Дюжаррика, эти данные пока не удалось проверить.

"ООН готова предоставить гуманитарную поддержку осажденным городам Мадайя, Забадани, Фуа и Кефрайя, как только сторонами будет представлен доступ", — сообщил представитель ООН.

Последний раз гуманитарная помощь ООН доставлялась в указанные четыре населенных пункта в конце ноября прошлого года.

РИА Новости

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