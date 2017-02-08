Президент Молдавии Игорь Додон выступил за подписание с НАТО официального документа о признании конституционного нейтралитета Молдавии.

По его словам, он высказал такую позицию в беседе в заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Додон отметил, что ему сказали о том, что такие положения содержатся в разных документах, в том числе в Индивидуальном плане НАТО для Молдавии. Стороны договорились о консультациях экспертов по этому поводу. По их итогам будет решено, есть ли необходимость подписать отдельных документ.

В свою очередь, Геттемюллер отметила, что "каждое государство имеет право устанавливать свой курс, принимать решения о своих союзниках или стремлении быть вне всяких союзов". "Мы уважаем заложенный в Конституции Молдавии государственный нейтралитет и неоднократно заявляли об этом, в том числе в общих документах. Эти документы есть на сайте министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, они транспарентны", - сказала замгенсека НАТО. По ее словам, "нейтралитет государства не означает его изоляцию от сотрудничества". Она привела в пример Швейцарию и Австрию, которые успешно сотрудничают с НАТО. "Мы также успешно сотрудничаем с Молдавией в области образования, науки, помощи в области обеспечения безопасности границ, борьбы с коррупцией. Нейтралитет строится на хорошем управлении и сильных государственных структурах. И в этом мы сотрудничаем с Молдавией. Мы также благодарны за участие Молдавии в миротворческой операции в Косово, которая способствует установлению мира на Балканах", - сказала Геттемюллер.

Она отметила также проекты НАТО по вывозу из Молдавии пестицидов с истекшим сроком хранения, образовательных программах, установлении в Кишиневе современной лаборатории по обеспечению кибербезопасности.

Додон поблагодарил за реализованные проекты, подчеркнув, в то же время, что они "не должны касаться военного сотрудничества, а учитывать нейтралитет Молдавии". Отвечая на вопросы журналистов о пребывании на территории Молдавии российских войск, вопреки принципу нейтралитета, президент сказал, что "и этот вопрос должен решаться". "Я сделаю все для того, чтобы не было на нашей территории иностранных войск - ни с Востока, ни с Запада. Для этого необходимо решить приднестровскую проблему. Я глубоко убежден, что у нас сейчас есть окно возможностей - два три года - для того, чтобы найти политическое решение проблемы Приднестровья. Как только будет решен этот вопрос, решится и проблема пребывания российских войск", - считает Додон.

В ходе визита в Брюссель И.Додон встретился с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонии Таяни.

Интерфакс