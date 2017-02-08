В сети появилось видео с экс-президентом США Бараком Обамой, сделанное во время отдыха на Виргинских островах.

Экс-президент США Барак Обама вместе с женой проводит отпуск на Виргинских островах, одним из которых владеет основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон.

В распоряжении журналистов оказались фото и видео экс-президента США на отдыхе. На кадрах счастливый Барак Обама осваивает серфинг в компании британского миллиардера Брэнсона.

Обама пытался кататься на доске с воздушным змеем, Брэнсон — на обычной. В последний день каникул друзья устроили соревнование: победил Обама, он преодолел 100-метровую дистанцию, Брэнсон осилил лишь 50 метров. Оба часто падали в воду.

После дуэли на канале Ричарда Брэнсона в Сети появилось видео соревнований.

НТВ