Бывший премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед избран на пост президента страны, передает агентство Рейтер.

Нового главу государства предстояло избрать членам парламента страны. Для участия в выборах зарегистрировались более 20 политиков. В заключительный третий тур голосования вышли Абдуллахи Мохамед и действующий президент страны Хассан Шейх Махмуд, который отказался от дальнейшей борьбы.

Агентство сообщает, что избранный президент уже принес присягу перед парламентариями. Отмечается, что политик обладает двойным гражданством, он получил образование в США и у него есть паспорт этой страны.

Голосование проходило в ангаре на территории аэропорта, который является одним из самых безопасных объектов в сомалийской столице Могадишо.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов.

Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида", базируется в Сомали.

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

РИА Новости