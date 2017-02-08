Международный комитет Красного Креста (МККК) приостанавливает свою деятельность в Афганистане после нападения на конвой своей миссии, передает агентство Рейтер со ссылкой на директора операций МККК.

"МККК приостанавливает свои действия по оказанию помощи на территории Афганистана", — передает агентство. Не сообщается, на какой срок МККК прервет свою работу.

Ранее МККК назвал "подлым актом" нападение на конвой своей миссии, в результате которого погибли шесть сотрудников МККК и пропали еще двое. Нападение произошло в провинции Джаузджан в Афганистане. Неизвестные вооруженные люди атаковали конвой, состоящий из трех водителей и пятерых сотрудников МККК, которые везли гуманитарный груз в южный район города Шиберган. По данным МККК, все пострадавшие являются местными гражданами.

По данным агентства Рейтер, за нападением стоит террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта".

РИА Новости