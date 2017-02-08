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В мире

WP: блогер извинился за слухи о работе Меланьи Трамп в эскорте 08.02.2017 09:37

Блогер из штата Мэрилэнд Уэбстер Тарпли (Webster Tarpley) согласился принести извинения семье президента США Дональда Трампа и выплатить Меланье Трамп существенную сумму из-за сообщения о том, что она якобы работала в эскорте, пишет газета Washington Post со ссылкой на адвокатов жены Трампа.

По данным издания, статья Тарпли состояла из необоснованных слухов о том, что Меланья однажды работала в элитной службе эскорта. Там также предполагалось, что Трамп получил нервный срыв после выступления Меланьи на съезде Республиканской партии в Кливленде.

"Второго августа 2016 года я опубликовал статью о Меланье Трамп, которая содержала ложные и клеветнические утверждения о ней", — приводит газета заявление 71-летнего Тарпли, которое предоставили адвокаты Трамп.

"У меня не было никаких законных фактических оснований делать эти ложные заявления, и я беру свои слова обратно. Я признаю, что эти ложные заявления нанесли большой ущерб и вред госпоже Трамп и ее семье, и поэтому я приношу искренние извинения госпоже Трамп, ее сыну, ее мужу и ее родителям за то, что я делал эти ложные заявления", — говорится в заявлении Тарпли.

Сам Тарпли пока не прокомментировал данную информацию. Его адвокаты подтвердили урегулирование иска. Сумма, которую выплатит блогер, не сообщается.

Адвокаты Меланьи Трамп в августе прошлого года подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 90-е годы и оценив ущерб репутации супруги тогда еще кандидата в президенты США в 150 миллионов долларов. Позже британская газета отозвала материал о супруге Трампа, а суд Мэриленда на прошлой неделе прекратил дело в связи с тем, что суд штата не обладает надлежащей юрисдикцией для рассмотрения судебного иска против издания, располагающегося в Великобритании.

Ранее сообщалось, что адвокаты первой леди США Меланьи Трамп вновь подали судебный иск к изданию Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг. Адвокаты подали иск в суд штата Нью-Йорк с тем же требованием о возмещении 150 миллионов долларов морального ущерба.

РИА Новости

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