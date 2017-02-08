Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании и после прихода в Белый дом продемонстрировал суть США, сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с командующим ВВС страны.

«Мы должны быть благодарны Трампу за то, что он продемонстрировал истинное лицо США и тем самым упростил нам дело. То, о чем мы говорили более 30 лет, а именно: о политическом, экономическом, нравственном и социальном упадке правящей системы США, Трамп открыто продемонстрировал до и после выборов», - сказал Хаменеи, передает Anadolu.

Верховный лидер напомнил о запрете на въезд в США гражданам 7 мусульманских государств, в том числе Ирана.

«В вашингтонском аэропорту Далласа надели наручники на руки пятилетнего ребенка, которого вместе с семьей не пропустили на территорию США. Этот случай – наглядный пример с ситуацией с правами человека в США», - отметил Хаменеи.

Ф.Багирова