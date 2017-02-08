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В мире

Трамп раскритиковал демократов за затягивание формирования администрации 08.02.2017 08:00

Президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов за задержку формирования своей администрации.

Американский президент назвал столь длительный процесс одобрения кандидатур в конгрессе позором.

«Это позор, что моя администрация до сих пор не сформирована. Это самая большая задержка в истории страны. Препятствие демократов», — написал Трамп в своем Twiiter.

Всего со дня инаугурации президента, 20 января, были утверждены и приступили к работе только шесть человек. По числу утвержденных министров Трамп уступает своим предшественникам.

Росбалт

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