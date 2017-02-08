Президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов за задержку формирования своей администрации.
Американский президент назвал столь длительный процесс одобрения кандидатур в конгрессе позором.
«Это позор, что моя администрация до сих пор не сформирована. Это самая большая задержка в истории страны. Препятствие демократов», — написал Трамп в своем Twiiter.
Всего со дня инаугурации президента, 20 января, были утверждены и приступили к работе только шесть человек. По числу утвержденных министров Трамп уступает своим предшественникам.
Росбалт