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В мире

СМИ: в Нидерландах приняли закон о лишении гражданства пособников ИГИЛ 08.02.2017 07:00

Сенат Нидерландов принял закон, позволяющий властям страны лишать гражданства людей, которые могут представлять опасность для национальной безопасности, в том числе пособников террористической группировки ИГИЛ.

Об этом сообщает портал Dutch News.

Новый закон позволяет главе министерства юстиции лишать гражданства людей, покинувших страну ради вступления в ряды террористической группировки ИГИЛ, чтобы не дать им попасть обратно в Европу. Данная мера касается только людей, имеющих двойное гражданство.

Данный закон является частью пакета антитеррористических мер, нацеленных на усиление борьбы с подозреваемыми в терроризме и боевиками, возвращающимися из Сирии и Ирака.

РИА Новости

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