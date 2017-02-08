С сентября 2011 и до конца 2015 года режим Башара Асада казнил без суда и следствия от 5 тысяч до 13 тысяч сирийцев в военной тюрьме «Сайедная» под Дамаском, которая получила прозвище «Бойня» из-за числа совершаемых там казней.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на доклад Amnesty International, заключенных посреди ночи вывозили из тюрьмы с завязанными глазами и вешали без суда и следствия.

В документе, подготовленном на основании показаний бывших сотрудников тюрьмы, врачей, судей, адвокатов и международных экспертов, отмечается, что большинство казненных были противниками режима Асада.

«Дважды в неделю казнили по 20-50 человек, - говорится в отчете. - В тюрьме «Сайедная» активно применялись пытки. Заключенным не давали пить и есть, им не оказывалась медицинская помощь. Казненных хоронили в общих могилах».

«Решение о казни принимали высокопоставленные чиновники на уровне правительства, в том числе глава Генштаба, либо министр обороны, либо муфтий Сирии», - говорится в документе, авторы которого призывают режим Асада прекратить практику пыток и незаконных казней в тюрьмах страны.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Ф.Багирова

Бывший заключенный Омер эль-Шукрю до и после заключения