Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом двусторонние отношения и борьбу с терроризмом.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах", — говорится в сообщении.

"Президент Трамп вновь заявил о поддержке США Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО, и приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ – ред.)", — отмечают в Белом доме.

РИА Новости