Прокуратура Перу направила в суд запрос об аресте экс-президента страны Алехандро Толедо, заподозренного в получении взяток от скандально известной бразильской строительной компании Odebrecht.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о предварительном заключении Толедо сроком на 18 месяцев.

"Прокуратура представила запрос о предварительном заключении на 18 месяцев Алехандро Толедо в связи с делом Odebrecht", — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в прокуратуре сообщило, что запрос на арест Толедо стал возможным после обнаружения свидетельств, подтверждающих версию о получении взяток.

Толедо был главой Перу в 2001–2006 годах. По данным следствия, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы именно Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые якобы получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов, отмечает портал Peru21.

РИА Новости