Джон Белл Эдвардс, губернатор американского штата Луизиана, объявил в штате режим ЧП в связи с торнадо.

Об этом говорится на сайте губернатора.

«С болью в сердце приходится видеть, что семьи Луизианы вновь страдают в связи с пробуждением разрушительных торнадо. Мы неустанно работает, чтобы быть уверенными, что каждый пострадавший от торнадо житель получить необходимые ресурсы как можно быстрее», — цитируются слова Эдвардса в сообщении.

Как отмечается, буря в штате вызвала как минимум шесть торнадо, которые привели множественным разрушениям, травмам, а также оставила тысячи жителей без электричества.

Газета.ру