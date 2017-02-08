USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
В мире

CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника 08.02.2017 04:29

Президент США Дональд Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди, напоминает CNN.

"Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации", — отмечает телеканал.

Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.

"По данным источников, близких к процессу набора (персонала), Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на возможно самую видную позицию в администрации после президента", — сообщает CNN.

Стоит отметить, что CNN является одним из самых нелюбимых СМИ для нынешней администрации Белого дома. Сам Трамп регулярно ведет информационную войну с этим телеканалом, называя его "фальшивыми новостями". Редакция в ответ не стесняется критиковать президента.

Со своей стороны, Спайсер также пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Так, во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал журналистов, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы. За свою манеру пресс-секретарь стал объектом пародии в шоу на телеканале NBC, которую, впрочем, он назвал "милой и смешной".

РИА Новости

274количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСупермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТОБлогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТОСупружеская пара из США похудела на 140 кг ради американских горок – ФОТОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Фонд Nargis подарил будущее ребенку, которого сбил автобус в снежную погоду - ФОТОПрезидент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограблениеМеланья Трамп снова подала в суд на Daily Mail за статью об эскорт-услугах

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля06:00 В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Эрдоганом05:29 Прокуратура Перу направила запрос об аресте экс-президента страны04:58 Губернатор Луизианы объявил чрезвычайное положение в штате04:29 CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника03:58 Шесть человек погибли в перестрелке военных с бандитами в Мексике03:29 СМИ: Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор03:00 На юго-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,402:36 В результате падения небольшого самолета в Аргентине погибли пятеро02:08 В Турции после попытки переворота уволили еще 4,5 тысячи госслужащих01:41 При крушении вертолета в аэропорту Гватемалы погибли четыре человека01:12 Участника телешоу «Своя игра» Андрея Жданова нашли мертвым00:43 Президент Молдавии предложил НАТО подписать документ о признании нейтралитета его страны00:14 На юг Луизианы обрушилась серия торнадо7 февраля23:45 В Белом доме заявили о готовности Трампа действовать против Ирана23:17 Министром образования США стала Бетси Девос