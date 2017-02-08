Супруга российско-израильского блогера Александра Лапшина - Екатерина, сегодня посетила посольство России в Беларуси.

Об этом, как передает 1news.az, сообщил Sputnik начальник консульского отдела посольства Игорь Карягин.

Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдар Алиев в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.

«Сегодня сотрудники консульской службы встретились с женой Лапшина. Они выясняли вопрос о том, подавалось ли ходатайство в миграционные службы Беларуси о предоставлении ему допзащиты белорусской стороной», — сказал Карягин. Пока что результаты беседы, которая прошла в посольстве РФ в Минске, не известны.

В свою очередь глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил журналистам, что не получал ходатайство о предоставлении допзащиты блогеру Лапшину.

Между тем, представители МИД и Кнессета Израиля также прокомментировали выдачу российско-израильского блогера Азербайджану.

«Мы пристально следим за развитием дела господина Лапшина и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», — сообщил РИА Новости официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.

А депутат Кнессета Ксения Светлова, которая с самого начала включилась в борьбу за освобождение Лапшина, считает, что ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, вплоть до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«У нас есть близкие и тесные отношения с Азербайджаном. Я очень надеюсь, что те, кто должен вмешаться в эту ситуацию, имею в виду министров, возможно, даже премьер-министра, то есть самый высокий уровень, сделают это, пока не поздно. Потому что из того, что предъявляют Лапшину, получается, что ему грозит немалый тюремный срок – от пяти до семи лет. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — сказала Светлова.

«Занимаясь этой историей, я нахожусь на связи с его семьей, с израильским МИД на протяжении почти двух месяцев с того момента, как он был задержан в Беларуси. Учитывая, что речь идет об израильском гражданине, который отслужил в армии, в боевых частях, я считаю, что Израиль должен нести ответственность за его жизнь и благополучие», — добавила она.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в конце прошлого года.

Баку объявил в розыск А.Лапшина по причине нарушения им закона «О государственной границе», а также Миграционного кодекса Азербайджана.

А.Лапшин был внесен в «черный список» МИД Азербайджана после несогласованного посещения оккупированных вооруженными силами Армении территорий Азербайджана.

В отношении А.Лапшина в Азербайджане было возбуждено два уголовных дела, по статье 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК АР.

Находясь на оккупированных территориях Азербайджана, А.Лапшин позволял себе антиазербайджанские выпады и занимался пропагандой марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В 2015 году А.Лапшин в обход запрета, наложенного на него, въехал в Азербайджан, воспользовавшись украинским паспортом, где его имя было написано несколько по-другому.

Ялчин Алиев, Г.Р.