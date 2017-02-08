Отряды Сирийской освободительной армии при поддержке ВС Турции установили контроль над стратегически важными высотами в районе Эль-Баба в ходе начатой накануне ночью операции по обеспечению контроля над городом, говорится в сводке Генштаба ВС Турции по 169-му дню операции «Щит Евфрата».

ВС Турции за сутки нанесли удары по 254 объектам террористов ИГИЛ на севере Сирии. Уничтожены 58 террористов, сообщает Anadolu.

ВВС международной коалиции провели семь рейдов, в результате которых уничтожены 13 объектов террористов в Эль-Бабе.

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 1880 квадратных километров, на которой расположены 228 населенных пунктов.

В рамках операции «Щит Евфрата» до сегодняшнего дня уничтожены 2 156 террористов ИГИЛ и 321 боевик PYD (сирийское крыло PKK).

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Ф.Багирова