Боевики ИГИЛ уже более трех недель контролируют источник чистой воды в сирийском Алеппо, сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН серьезно обеспокоена, что с 14 января около 1,8 миллиона человек в городе Алеппо и сельском восточном Алеппо отрезаны от главного источника воды, который находится под контролем ДАИШ (арабский акроним ИГИЛ — ред.)", — сообщил Дюжаррик журналистам.

В этой ситуации ООН поставляет топливо для обеспечения работы ста глубоких скважин и доставляет воду, снабжая таким образом около 1 миллиона человек, уточнил представитель генсека.

Дюжаррик также сообщил, что накануне, впервые сентября 2016 года, совместный конвой ООН, МККК и сирийского общества Красного Полумесяца доставил продовольствие, медицинские и другие экстренные средства для 84 тысяч человек, проживающих в труднодоступной области Талбисе в пригороде Хомса.

"Конвой стал первым, прошедшим через линию разграничения в феврале, и лишь вторым в 2017 году", — отметил Дюжаррик.

РИА Новости