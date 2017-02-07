Серия торнадо обрушилась во вторник на юг американского штата Луизиана, некоторые дома сильно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщила представитель Национальной метеорологической службы США, было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Она добавила, что поступают сообщения о пострадавших, однако они еще не были подтверждены.

По данным местных СМИ, на востоке Нового Орлеана торнадо нанес серьезные повреждения строениям. По меньшей мере семь домов были повреждены к северо-западу от города.

Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

РИА Новости