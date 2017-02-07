Президент США Дональд Трамп готов действовать против Ирана, Тегерану не следует обманываться на этот счет, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В должности новый президент. Этот президент не будет сидеть сложа руки и позволять Ирану нарушения или возможные нарушения совместного плана действий. Он (Трамп — ред.) продолжит предпринимать действия по своему усмотрению. Президент неоднократно давал понять, что не будет заранее говорить, какие действия предпримет и не будет исключать какие-либо возможности. Я думаю, что Иран обманывает себя, если не понимает, что в городе появился новый президент", — сказал Спайсер журналистам в Белом доме.

С момента прихода Трампа к власти США ввели новый раунд санкций, который затронул лишь небольшой перечень физических лиц и компаний в ряде стран. Трамп неоднократно критиковал соглашение международного сообщества с Тегераном по ядерной программе Ирана, но не стал говорить, будет ли добиваться его отмены.

РИА Новости