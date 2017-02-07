Лекси Рид и Дэнни всегда страдали лишним весом, однако после встречи друг с другом их формы стали стремительно расти.

Когда же парочка решила посетить американские горки и не вместилась в кресла аттракциона, их терпению пришёл конец. На тот момент Лекси весила около 220 кг, Дэнни — 130, и за год они сбросили 140 кг. По их словам, они только в начале пути, однако такие результаты не могут не радовать.

Когда Лекси Рид вышла замуж за Дэнни, то её вес составлял 218 кг, а вес её возлюбленного — 127. На двоих парочка из Индианы потребляла ежедневно 8 тыс. калорий, предпочитая только жареную еду и перекусы в китайских забегаловках.

Но в прошлом январе Лекси и Дэнни решили дать бой жиру и отказаться от фастфуда. Благодаря этому влюблённые сбросили около 140 кг за 12 месяцев.

"Мебель в доме постоянно ломалась из-за нашего веса. Мы боялись выходить на улицу, потому что люди на нас всё время смотрели. Кроме того, мы не ели овощи, фрукты, в нашем ежедневном рационе всё было только жареное. Мы не знали, как остановиться", — рассказывает Лекси.

Дэнни и Лекси постоянно испытывали трудности с дыханием. Но последней каплей стал тот момент, когда их не пропустили на американские горки, потому что они не вмещались в кресла.

С тех пор парочка тщательно следит за своим питанием, ходит в зал пять дней в неделю и обожает заниматься румбой. Таким образом Лекси похудела примерно на 100 кг, а Дэнни — на более чем 30 кг.

"Вам не нужен тренер, хирургия или куча денег, чтобы тратить их на здоровую пищу. Вам просто нужно заставить себя и приготовиться к тяжёлой работе, которая будет вам только в радость, когда вы посмотрите на себя в зеркало", — рассказал Дэнни.

Life.ru