В индийском Мумбае зоозащитник Сомнат Мхатре погиб от укуса кобры, которую он пытался поцеловать ради эффектного селфи, пишет Daily Mirror.

Молодой человек был волонтером, спасал змей и ухаживал за ними. За свою жизнь 18-летний юноша помог избежать смерти более чем сотне особей.

Знакомый погибшего сообщил, что Мхатре должен был доставить найденную под колесами автомобиля кобру в безопасное место. После того как змея была спасена, волонтер поднес ее к лицу, чтобы поцеловать в голову, а затем сделать селфи, но кобра укусила его в грудь.

Подростка оперативно доставили в больницу. В течение пяти дней врачи боролись за его жизнь, однако Мхатре скончался.

После случившегося местные зоозащитники обратились к властям с призывом принять меры против распространения фото и видео, на которых запечатлены трюки со змеями.

Lenta.ru