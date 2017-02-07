Супруга президента США Меланья Трамп вновь подала судебный иск к изданию Daily Mail за материал о якобы ее работе в сфере эскорт-услуг в 90-е годы, сообщает The Hill.

Отмечается, что адвокаты первой леди Соединенных Штатов подали иск в суд штата Нью-Йорк с требованием о возмещении $150 млн морального ущерба.

Ранее судья округа Монтгомери штата Мэриленд отклонил иск Меланьи Трамп к Daily Mail. Причиной отказа в рассмотрении иска стало то, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых так или иначе фигурирует какая-либо иностранная компания.

Gazeta.Ru