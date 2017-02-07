Компании Илона Маска Тесла Inc и SpaceX присоединились к экспертному заключению о противозаконности иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.

Крупнейшие компании Кремниевой долины, такие как Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter и Uber присоединились ранее к заключению, поступившему в апелляционный суд Сан-Франциско. Всего вместе с Тесла Inc и SpaceX против указа высказались 127 компаний.



В обосновании компаний отмечается, что указ, временно запрещающий гражданам семи стран Среднего Востока и всем беженцам въезжать В США, «наносит значительный ущерб американскому бизнесу». Указ был подписан Трампом 27 января.



«Высококвалифицированные иммигранты будут более заинтересованы в работе за границей, в местах, куда они и их коллеги смогут свободно отправиться с уверенностью в том, что их иммигрантский статус не аннулируют», — говорится в обосновании компаний.



Маск один из немногих крупных предпринимателей, являющихся членами консультативного совета бизнесу при президенте США. Ранее из совета вышел гендиректор Uber Technologies Трэвис Каланик.



Ранее, 4 февраля, федеральный судья Сиэтла Джеймс Робарт заблокировал действие указа Трампа на время рассмотрения исков, которые подали штаты Вашингтон и Миннесота. На следующий день Министерство юстиции безрезультатно попыталось обжаловать решение Робарта в Апелляционном суде.



РБК