USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
В мире

Компании Илона Маска присоединились к иску против миграционного указа Трампа 07.02.2017 09:05

Компании Илона Маска Тесла Inc и SpaceX присоединились к экспертному заключению о противозаконности иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.

Крупнейшие компании Кремниевой долины, такие как Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter и Uber присоединились ранее к заключению, поступившему в апелляционный суд Сан-Франциско. Всего вместе с Тесла Inc и SpaceX против указа высказались 127 компаний.

В обосновании компаний отмечается, что указ, временно запрещающий гражданам семи стран Среднего Востока и всем беженцам въезжать В США, «наносит значительный ущерб американскому бизнесу». Указ был подписан Трампом 27 января.

«Высококвалифицированные иммигранты будут более заинтересованы в работе за границей, в местах, куда они и их коллеги смогут свободно отправиться с уверенностью в том, что их иммигрантский статус не аннулируют», — говорится в обосновании компаний.

Маск один из немногих крупных предпринимателей, являющихся членами консультативного совета бизнесу при президенте США. Ранее из совета вышел гендиректор Uber Technologies Трэвис Каланик.

Ранее, 4 февраля, федеральный судья Сиэтла Джеймс Робарт заблокировал действие указа Трампа на время рассмотрения исков, которые подали штаты Вашингтон и Миннесота. На следующий день Министерство юстиции безрезультатно попыталось обжаловать решение Робарта в Апелляционном суде. 

РБК

144количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВ Баку произошло мощное извержение вулкана – ФОТО - ВИДЕОВиктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТОИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТОАрабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля09:05 Компании Илона Маска присоединились к иску против миграционного указа Трампа08:00 Оскорбивший Путина журналист пообещал принести извинения после 2023 года07:00 В Госдепартаменте анонсировали встречу с Россией по кибербезопасности06:10 Тимошенко: Трамп четко понимает происходящее в Украине05:45 Fox News: назвавший Путина «убийцей» журналист даст разъяснения своих слов05:30 Парламент Израиля принял закон о легализации поселений на территории Палестины05:00 Боевики ИГИЛ взорвали газопровод к северо-западу от Пальмиры04:30 Маргвелашвили: отношения Грузии и России находятся в режиме «стратегического терпения»04:27 Трамп хочет, чтобы все члены НАТО делали взносы в альянс04:00 В ЕС не увидели оснований для отмены санкций против России03:34 Иран сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения03:02 Трамп заявил, что New York Times пишет о нем небылицы02:30 Посольство США получило угрозы о возможных атаках на отели в Багдаде02:00 В Шемахе произошло землетрясение01:46 Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке деталей его бесед с иностранными лидерами