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В мире

В США приступили к планированию стены на границе с Мексикой 07.02.2017 20:10

Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил во вторник, что власти США уже приступили к планированию стены на границе с Мексикой.

"В соответствии с существующим законодательством министерство внутренней безопасности немедленно предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы спланировать, спроектировать и построить стену по южной границе, используя материалы и технологии, которые наиболее эффективны для оперативного контроля над южной границей", — заявил Келли на слушаниях в профильном комитете палаты представителей конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что построит стену на границе с Мексикой, чтобы защититься от нелегальной иммиграции. По заявлению Трампа, за стену должны заплатить сами мексиканцы. Власти Мексики заверяют, что ни при каких обстоятельствах не собираются платить за строительство.

РИА Новости

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