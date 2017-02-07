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В мире

В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба 07.02.2017 18:52

Рыба-рогозуб по кличке Granddad ("Дедушка"), названная старейшей в мире рыбой, обитающей в общественном аквариуме, умерла в возрасте более 90 лет, сообщается на сайте чикагского аквариума Джона Г. Шедда.

"Дедушка" обитал в аквариуме Шедда с 1933 года. За долгие десятилетия на рогозуба смогли посмотреть более 104 миллионов посетителей аквариума.

Сотрудники аквариума не смогли указать точный возраст "Дедушки", однако они считают, что рогозуб был близок к достижению столетия. Когда он и самка того же вида попали в аквариум Шедда, обе особи были взрослыми рыбами.

На прошлой неделе "Дедушка" потерял аппетит. Осмотр показал, что его внутренние органы начинают отказывать. Тогда было принято решение усыпить рыбу при помощи эвтаназии. Ожидается, что вскоре ветеринары выяснят точный возраст рыбы и представят отчет.

Привычный ареал обитания рогозубов — бассейны рек Мэри и Бернетт в австралийском Квинсленде. У этих рыб есть одно легкое, позволяющее им дышать воздухом, выплывая на поверхность. Такая способность помогает рогозубам выжить во время засух в стоячей воде, бедной кислородом.

РИА Новости

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