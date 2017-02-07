Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит в Украине, в частности, ситуацию на Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», — сказала Тимошенко.

По ее словам, делегация «Батькивщины» на встречах с представителями правящей элиты США обращалась с предложением усилить санкции в отношении России.

«Потому что если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление», — отметила политик.

Кроме того, Тимошенко добавила, что украинская делегация попросила выполнить те гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы у нее была возможность создать современную боеспособную армию.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе пояснил, зачем Юлия Тимошенко провела встречу с Дональдом Трампом.

Gazeta.ru