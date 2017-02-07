Парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях, передает Reuters.

Отмечается, что за закон в окончательном чтении из 120 депутатов проголосовали 60, в свою очередь 52 депутата проголосовали против.

Ожидается, что данный законопроект может подвергнуться проверке со стороны Высшего суда справедливости.

Ранее в Белом доме заявили, что строительство еврейских поселений на палестинских территориях может помешать урегулированию конфликта Израиля и автономии.

Gazeta.ru