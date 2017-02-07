USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
В мире

Парламент Израиля принял закон о легализации поселений на территории Палестины 07.02.2017 05:30

Парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях, передает Reuters.

Отмечается, что за закон в окончательном чтении из 120 депутатов проголосовали 60, в свою очередь 52 депутата проголосовали против.

Ожидается, что данный законопроект может подвергнуться проверке со стороны Высшего суда справедливости.

Ранее в Белом доме заявили, что строительство еврейских поселений на палестинских территориях может помешать урегулированию конфликта Израиля и автономии.

Gazeta.ru

239количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВиктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОВ Баку произошло мощное извержение вулкана – ФОТО - ВИДЕОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТОИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТОАрабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля06:10 Fox News: назвавший Путина «убийцей» журналист даст разъяснения своих слов05:45 Тимошенко: Трамп четко понимает происходящее в Украине05:30 Парламент Израиля принял закон о легализации поселений на территории Палестины05:00 Боевики ИГИЛ взорвали газопровод к северо-западу от Пальмиры04:30 Маргвелашвили: отношения Грузии и России находятся в режиме «стратегического терпения»04:27 Трамп хочет, чтобы все члены НАТО делали взносы в альянс04:00 В ЕС не увидели оснований для отмены санкций против России03:34 Иран сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения03:02 Трамп заявил, что New York Times пишет о нем небылицы02:30 Посольство США получило угрозы о возможных атаках на отели в Багдаде02:00 В Шемахе произошло землетрясение01:46 Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке деталей его бесед с иностранными лидерами01:17 Израиль нанес новую серию ударов по Газе00:48 Назначен первый торговый представитель Азербайджана00:22 Боевики ИГИЛ уже более трех недель контролируют источник воды в Алеппо