Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" подожгли газопровод Хайан на месторождениях к северо-западу от сирийской Пальмиры, сообщает сирийский национальный телеканал.

По данным телеканала, пожар на газовом месторождении, где произошла диверсия, продолжается уже несколько часов.

На прошлой неделе террористы взорвали остатки газоперерабатывающего завода. В конце декабря сирийская армия была вынуждена оставить Пальмиру после масштабного штурма города террористами ИГИЛ. Захватив вновь город, боевики продвинулись в сторону Хомса на 90 километров по пустыне, заняв господствующие высоты, нефтяные и газовые поля Шаэр и Джазаль и ряд деревень в окрестностях Пальмиры.

Во второй половине декабря передовые отряды террористов подошли на расстояние три-четыре километра от авиабазы Т-4, расположенной в 90 километрах южнее Пальмиры. Боевики предприняли ряд неудачных попыток штурма базы ВВС Сирии, которая на тот момент стала основной линией обороны, сдерживающей продвижение боевиков ИГИЛ в сторону города Хомс. В середине января получив значительное подкрепление правительственные войска при поддержке национального ополчения перешли из обороны в контрнаступление на данном направлении фронта.

Источник, приближенный к сирийскому ополчению "Соколы пустыни", сообщил РИА Новости, что активные боевые действия между сирийской армией и террористами продолжаются в 39 километрах от Пальмиры.

"Войскам при поддержке ополчения удалось продвинуться за неделю в сторону Пальмиры более чем на 30 километров. Боевики, неся потери и отступая, устраивают подрывы исторических и стратегических объектов", — рассказал собеседник агентства. По словам источника, армии удалось вернуть контроль над поселением Байда-Шаркия, сейчас она ведет бои за населенный пункт Байарат.

РИА Новости