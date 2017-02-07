Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор заявил об обнаружении на территории страны месторождения с запасом в 15 млрд баррелей нефти, говорится в сообщении компании.

По его словам, два из 15 млрд баррелей — гарантированно извлекаемые. Он добавил, что для использования этих резервов требуются «огромные инвестиции» и обновление технологических мощностей.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что в текущем календарном году, который закончится в марте 2017 года, страна намерена получить от продажи нефти и газового конденсата $41 млрд.

Gazeta.ru