Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес американского издания The New York Times, обвинив журналистов в публикации недостоверных данных.

"The New York Times сочиняет обо мне небылицы. Они два года ошибалась насчет меня, а сейчас фабрикуют статьи и источники", — написал политик в Twitter. Неясно, какой именно материал вызвал недовольство главы США.

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources!