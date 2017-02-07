Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес американского издания The New York Times, обвинив журналистов в публикации недостоверных данных.

"The New York Times сочиняет обо мне небылицы. Они два года ошибалась насчет меня, а сейчас фабрикуют статьи и источники", — написал политик в Twitter. Неясно, какой именно материал вызвал недовольство главы США.

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.

​Трамп не в первый раз критикует The New York Times. В конце января американский лидер обвинил издание в том, что оно публикует фейковые новости. В своем микроблоге Трамп часто выступал с упреками в адрес американских масс-медиа. Под огонь критики попадали не только печатные издания, но и крупнейшие телеканалы.

Советник Дональда Трампа Стивен Бэннон ранее заявил, что американские СМИ "должны помалкивать", так как им не удалось предсказать исход президентских выборов.

РИА Новости