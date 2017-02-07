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В мире

Посольство США получило угрозы о возможных атаках на отели в Багдаде 07.02.2017 02:30

Посольство США в Багдаде получило угрозы о возможных террористических атаках на отели в столице Ирака, которые часто посещают путешественники с Запада, сообщает госдепартамент США.

"В ответ (на угрозы) посольство ограничило некоторые передвижения персонала миссии", — говорится в сообщении.

"Граждане США должны сохранять повышенную бдительность и принять необходимые меры, чтобы усилить безопасность персонала в течение всего времени проживания и работы в Ираке", — также сообщает госдеп США.

США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта", в Сирии операция идет без разрешения властей.

РИА Новости

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