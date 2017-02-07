Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, посвященный нарушениям прав мусульман в восточной провинции Мьянмы – Аракане, где наряду с буддистами проживают представители народности рохинья, исповедующие ислам.

В основе доклада - показания 220 араканских мусульман, которые бежали из Мьянмы и стали беженцами в Бангладеш, сообщает Anadolu.

В нем отмечается, что давление на мусульман в Аракане значительно усилилось после 9 октября, когда были совершены нападения на пограничные КПП.

«Мусульмане Аракана подвергаются насилию, грабежам, их похищают, проводят против них политику массового уничтожения», - говорится в документе.

В докладе также отмечается, что от рук представителей сил безопасности Мьянмы погибло множество мусульманских детей и подростков.

Кроме того, мусульманам запретили проводить церемонию погребения, носить религиозные атрибуты. Военнослужащие заняли мечети, у жителей изымаются экземпляры Корана, которые впоследствии сжигаются, говорится в докладе.

Ф.Багирова