USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
В мире

Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке деталей его бесед с иностранными лидерами 07.02.2017 01:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Это позор, что они допустили утечку, потому что это противоречит интересам нашей страны. Это очень опасная вещь для этой страны», — заявил Трамп.

По его словам, именно «люди Обамы» передавали СМИ детали его беседы с мексиканским и австралийским лидерами. Трамп отметил, что сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще трудятся в аппарате Белого дома и Совете национальной безопасности.

Ранее Трамп вновь назвал фейковыми все опросы с негативной оценкой его деятельности.

Gazeta.ru

198количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВиктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОВ Баку произошло мощное извержение вулкана – ФОТО - ВИДЕОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТОИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТООпасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля02:30 Посольство США получило угрозы о возможных атаках на отели в Багдаде02:00 В Шемахе произошло землетрясение01:46 Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке деталей его бесед с иностранными лидерами01:17 Израиль нанес новую серию ударов по Газе00:48 Назначен первый торговый представитель Азербайджана00:22 Боевики ИГИЛ уже более трех недель контролируют источник воды в Алеппо6 февраля23:50 Пенс объяснил слова Трампа про убийц и Путина23:30 Ильхам Алиев: «Азербайджан создал чрезвычайно благоприятную инвестиционную среду» - ФОТО23:05 Могерини пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины22:45 Премьер Ирака заявил, что главу ИГИЛ удалось выследить и заблокировать22:23 СМИ: в Великобритании в ходе спецоперации задержали около 300 человек22:00 Похороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖ21:45 Трамп чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией, заявила Мэй21:25 Генеральный консул Азербайджана принял участие во встрече в МПА СНГ20:59 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии