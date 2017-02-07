Президент США Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Это позор, что они допустили утечку, потому что это противоречит интересам нашей страны. Это очень опасная вещь для этой страны», — заявил Трамп.

По его словам, именно «люди Обамы» передавали СМИ детали его беседы с мексиканским и австралийским лидерами. Трамп отметил, что сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще трудятся в аппарате Белого дома и Совете национальной безопасности.

Ранее Трамп вновь назвал фейковыми все опросы с негативной оценкой его деятельности.

Gazeta.ru