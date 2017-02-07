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В мире

Израиль нанес новую серию ударов по Газе 07.02.2017 01:17

Израильская авиация и артиллерия вечером в понедельник атаковали позиции палестинских боевиков после обстрела военнослужащих на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Это уже второй обмен ударами за день. Сведений о потерях с обеих сторон не поступало.

"ВВС атаковали три поста (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС в ответ на ракету, которая была выпущена по населенным пунктам Израиля, и нападение на военнослужащих", — говорится в пресс-релизе. Непосредственно перед этим еще один пост боевиков-исламистов попал под огонь израильского танка.

Утром палестинская ракета, не причинив ущерба, разорвалась в окрестностях южного израильского города Ашкелона. В ответ военные также атаковали четыре позиции боевиков, использовав танки и авиацию.

Вину за обстрелы из Газы Израиль традиционно возлагает на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года.

"ХАМАС несет ответственность за неприемлемую агрессию, которая угрожает благополучию израильтян и нарушает суверенитет Израиля", — сказал один из руководителей армейской пресс-службы Питер Лернер.

РИА Новости

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