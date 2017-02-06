Местонахождение главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади установлено, заявил телеканалу France24 премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Он находится в изоляции, его перемещения ограничены", — сообщил телеканал в Twitter со ссылкой на премьера. Других деталей беседы с главой иракского правительства не приводится.

В середине декабря командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.

Ранее госдеп США увеличил награду за информацию об аль-Багдади до 25 миллионов долларов.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГИЛ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

РИА Новости