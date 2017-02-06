USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
В мире

Премьер Ирака заявил, что главу ИГИЛ удалось выследить и заблокировать 06.02.2017 22:45

Местонахождение главаря террористической группировки ИГИЛ  Абу Бакра аль-Багдади установлено, заявил телеканалу France24 премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Он находится в изоляции, его перемещения ограничены", — сообщил телеканал в Twitter со ссылкой на премьера. Других деталей беседы с главой иракского правительства не приводится.

В середине декабря командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.

Ранее госдеп США увеличил награду за информацию об аль-Багдади до 25 миллионов долларов.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГИЛ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

РИА Новости

305количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОВиктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВ Баку произошло мощное извержение вулкана – ФОТО - ВИДЕОПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТОИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖОпасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 февраля23:50 Пенс объяснил слова Трампа про убийц и Путина23:30 Ильхам Алиев: «Азербайджан создал чрезвычайно благоприятную инвестиционную среду» - ФОТО23:05 Могерини пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины22:45 Премьер Ирака заявил, что главу ИГИЛ удалось выследить и заблокировать22:23 СМИ: в Великобритании в ходе спецоперации задержали около 300 человек22:00 Похороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖ21:45 Трамп чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией, заявила Мэй21:25 Генеральный консул Азербайджана принял участие во встрече в МПА СНГ20:59 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии20:39 В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека - ВИДЕО20:22 Юниоры начинают КВН – ФОТО20:00 Дани Кинтана покинул расположение «Карабаха»19:39 Президент Азербайджана встретился с президентом Еврокомиссии - ФОТО19:21 В ходе визита Роухани в Москву будет обсужден нагорно-карабахский конфликт19:09 На стамбульской площади Таксим будет построена мечеть