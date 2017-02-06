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В мире

СМИ: в Великобритании в ходе спецоперации задержали около 300 человек 06.02.2017 22:23

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 300 подозреваемых в ходе антитеррористической операции в Великобритании, изъято более 800 единиц оружия, пишет газета Telegraph.

По сведениям издания, операция, проведенная Национальным агентством по борьбе с преступностью и полицией, продолжалась в течение месяца. Среди изъятого оружия — 200 пистолетов, два пулемета, автоматический карабин, 11 винтовок и несколько тысяч патронов.

Сообщается, что некоторые единицы оружия были изъяты у зарегистрированных торговцев, которых ранее лишили лицензий. Остальное оружие, по предварительным данным, было незаконно ввезено в страну.

Как пишет газета, в прошлом году полиция Лондона начала предлагать материальное вознаграждение всем, кто информировал органы правопорядка о случаях незаконной продажи оружия. По мнению представителей полиции, террористы могут достать необходимое вооружение у криминальных группировок.

РИА Новости

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